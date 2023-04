French Days Printemps 2023 : le retour des promotions

Le Black Friday, tradition américaine, a inspiré la création des French Days en 2018. Toutefois, les French Days se distinguent par leur fréquence, avec deux éditions par an : au printemps et à l'automne. L'objectif des deux événements est le même : proposer des réductions exceptionnelles pendant une période limitée pour stimuler les ventes et attirer les consommateurs.



L’évènement a été créé par six grandes enseignes françaises du e-commerce : Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé. L'événement vise à soutenir la consommation et le pouvoir d'achat des Français. Le slogan de cette année, « les french days, les journées du pouvoir d'achat », reflète cet engagement.