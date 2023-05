« French Tacos » : la bombe calorique qui rencontre un énorme succès

Le problème principal ne réside pas seulement dans la composition nutritionnelle du produit, mais également dans sa taille. Les tacos peuvent atteindre jusqu'à 1 kg pour le format XL, une quantité énorme par rapport aux standards de sandwichs. De plus, la facilité de consommation de ces produits, couplée à leur goût, encourage une consommation complète. Les french tacos sont particulièrement prisés par les étudiants et les jeunes travailleurs à cause de leur prix abordable et de leur capacité à satisfaire l'appétit.



Sans demander l'interdiction pure et simple de ces sandwichs, l'association CLCV plaide pour une plus grande transparence nutritionnelle. Elle demande que chaque chaîne de fast-food affiche sur son site internet et dans ses restaurants le Nutri-Score et la quantité totale de calories pour chaque produit. Cette pratique est déjà mise en place par d'autres grandes chaînes de fast-food comme McDonald's. Selon Lisa Faulet, responsable scientifique et alimentation chez CLCV, tous les tacos seraient classés "E" dans le système Nutri-Score.