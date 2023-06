Fret SNCF contrait de se réorganiser pour éviter une lourde sanction européenne

Fret SNCF a présenté aux organisations syndicales son « plan de discontinuité », destiné à éviter une sanction sévère de la Commission européenne. En jeu : une dette de 5,3 milliards d'euros considérée par Bruxelles comme une aide d'État illégale. Si elle devait rembourser cette somme, l'entreprise se retrouverait immédiatement en faillite. Cette restructuration forcée contraindra Fret SNCF à se transformer en une société plus petite et à céder 20% de son activité à ses concurrents.



« Ce qui nous arrive n'est pas de notre fait, ce n'est pas une décision d'entreprise », a déclaré Jérôme Leborgne, directeur général de Fret SNCF, face à une centaine de manifestants rassemblés devant le siège de l'entreprise à Saint-Ouen, près de Paris. Selon le plan soumis à Bruxelles par l'État français, une nouvelle société, provisoirement nommée New Fret, verra le jour le 1er janvier 2025. Celle-ci reprendra des activités représentant 80% du chiffre d'affaires et 70% du trafic de Fret SNCF, et emploiera 90% des près de 5.000 cheminots de l'entreprise. Une autre société, New Maintenance, se chargera de la maintenance.