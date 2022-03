GAFAM, le talon d’Achille de l’indépendance technologique et commerciale

Couche matérielle ou infrastructures : constituée des réseaux Telecom, satellites, data center, câbles sous-marins, hardware, sites immobiliers, etc.

La couche logique ou logicielle : constituée des systèmes d’exploitation, applications et solutions numériques, programmes informatiques, logiciels, algorithmes, intelligence artificielle, etc.

La couche sémantique ou informationnelle (ou encore « cognitive ») : constituées des données générées numériquement.

Au-delà d’un espace conflictuel de type cyberguerre – permettant de neutraliser des armées en les privant de signaux GPS, en coupant « le signal », en brouillant des échanges, en divulguant de fausses informations… – Internet est aussi un monde beaucoup plus régulé qu’on ne le pense, où les États-Unis cherchent en particulier à régner sans partage, au bénéfice de leurs fleurons désignés par les acronymes GAFAM, néanmoins désormais disputé par d’autres puissances (Chine, Russie notamment).L’Europe quant à elle, et la France en particulier, demeurent un espace technologique ouvert, malgré la protection accrue de la vie privée avec le RGPD qui semble un frêle rempart dans ce monde digital.Dès lors, il convient de s’interroger sur le périmètre du cyberespace, et les éventuelles ingérences – en particulier règlementaires sur le plan extraterritorial – qui affectent la souveraineté numérique de l’Europe tendent à dessiner cette nouvelle géostratégie juridique dans l’espace numérique.Le cyberespace se définit ainsiTout réseau de communications électroniques tel que défini au 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ; ce que l’on nomme également la couche réseaux et infrastructures Telecom (câble, antennes, data centers, etc.)2° Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques ; à savoir la couche dite « logicielle » (programmes, applications, algorithmes, etc.)3° Les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent article en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance ; autrement dit la couche « informationnelle » (données personnelles, données non personnelles, données sensibles, etc.)Les experts du cyberespace estiment donc que celui-ci est donc constitué de trois « couches »Cette approche par la technique échappe cependant aux aspects purement géopolitiques, sauf à embrasser ce cyberespace sous l’angle des dépendances (accès Internet, hardware, composants électroniques, fournisseurs 5G, etc.). À titre d’exemple, la Chine contrôle 95 % de l’extraction des minerais rares (ou « terres rares ») entrant dans la fabrication des composants électroniques.Ceci interroge néanmoins la question de la souveraineté numérique entendue comme la faculté de rester maître des données et de leurs supports, qui se traduit par la capacité à décider et d’appliquer ses propres règles dans le cyberespace relatives à l’usage des technologies avancées de l’information."