GRDF prépare d'éventuelles coupures temporaires de gaz

GRDF, le réseau français de distribution du gaz, pourra procéder à des coupures temporaires et planifiées chez certains gros consommateurs l'hiver prochain. Cette mesure, qui sera précisée dans un « décret délestage » ces prochains jours, vise à faire face à l'interruption de l'approvisionnement en gaz russe, si jamais cela devait arriver. Le délestage concernera les clients qui consomment plus de 5 GWh/an, ils sont environ 5.000, selon le gouvernement.



Le décret indiquera que les préfets devront identifier les sites qui assurent des missions d'intérêt public, telles que les écoles, les maisons de retraite et les hôpitaux. Pour eux, pas question de couper le gaz. Tout comme pour les entreprises susceptibles de subir des conséquences économiques majeures en cas de délestage.