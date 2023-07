La secrétaire d'État chargée de l'Écologie, Bérangère Couillard, a annoncé l'instauration d'un « bonus réparation » dans le secteur textile à partir d'octobre. Cette initiative a pour but de soutenir les consommateurs dans la réparation de leurs vêtements et chaussures, et ainsi de réduire le gaspillage. Lors de sa visite à La Caserne, un incubateur parisien dédié à la mode responsable, Couillard a révélé que ce bonus sera soutenu par un fonds de 154 millions d'euros pour la période 2023-2028. Les aides varieront entre 6 et 25 euros, et seront appliquées directement sur la facture de la réparation.



Cette mesure vise à contrer l'énorme quantité de déchets produits par l'industrie textile. Selon Refashion, organisme chargé par le gouvernement d'orienter l'industrie vers une économie plus circulaire, 3,3 milliards de vêtements, chaussures et pièces de linge de maison ont été mis sur le marché en 2022, et 700.000 tonnes de vêtements sont jetées chaque année en France, dont les deux tiers finissent en décharge.