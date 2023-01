Grande distribution : les arboriculteurs veulent des prix d'achat plus élevés

Au tour des producteurs de pommes et de poires de faire pression sur la grande distribution, alors que les négociations annuelles sur les prix battent leur plein entre les enseignes et les industriels. À l'appel de la Fédération nationale des producteurs de fruits et de l'association nationale Pommes Poires, les producteurs se sont mobilisés ce week-end pour dénoncer les prix d'achat des distributeurs qui vendent leurs produits toujours plus cher auprès des consommateurs.



La principale revendication est une augmentation du prix d'achat producteur de 20 centimes par kilo. Les professionnels font face à une hausse vertigineuse de leurs coûts de production, que ce soit le gasoil pour les tracteurs, les engrais, le bois pour les palettes, les plateaux ou encore l'électricité. Ces matières premières et cette énergie représentent une hausse de 30 à 100% pour produire des fruits. Et il leur est impossible de prendre coûts à leur charge.