Grande distribution : les consommateurs prêts à changer d'enseigne en fonction des promotions

Les consommateurs sont à la recherche de produits d'hygiène et de soins personnels, d'aliments avec emballages, de yaourts et de desserts laitiers et de produits de nettoyage. Les grandes enseignes doivent donc multiplier les promotions pour conserver et attirer la clientèle. Elles n'ont d'ailleurs pas attendu cette étude pour réagir, la plupart d'entre elles mettant en avant les premiers prix et leurs marques distributeur.



Les distributeurs peuvent aussi jouer sur les remises directes, dont les consommateurs sont très friands. La carte de fidélité peut aussi jouer un rôle, même si comme on l'a vu la fidélité laisse la place à l'opportunisme. Les bons de réduction sont également de plus en plus courus par les Français, toujours à l'affût de la moindre bonne affaire.