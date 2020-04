Grande distribution : tous les salariés ne toucheront pas la prime de 1.000 €

Ce bonus a ceci de particulier qu’il est exempt de charges sociales et fiscales : la prime ne coûte à l’employeur que le montant versé au salarié. La mesure a été mise en place pour répondre à la revendication sur le pouvoir d’achat des « gilets jaunes », en 2019. Depuis, elle a été reconduite cette année, assortie d’une condition : que l’entreprise et ses salariés aient signé un accord d’intéressement.



Avec la crise du coronavirus, le gouvernement a assoupli les règles et retiré l’obligation de l’accord d’intéressement. Mais les entreprises, y compris celles de la grande distribution, n’ont pas nécessairement la trésorerie pour récompenser tous leurs employés. La déception et la confusion sont donc à attendre pour bon nombre d’entre eux.