Harcèlement chez Activision Blizzard : la pression monte sur le patron du studio de jeux vidéo

Depuis plusieurs mois, la situation est explosive au sein d'Activision Blizzard. Une plainte déposée par la Californie contre le géant du jeu vidéo, fin juillet, a mis le feu aux poudres. Il est reproché à l'entreprise de favoriser une culture de harcèlement, d'inégalités des carrières entre les hommes et les femmes, de pratiquer du sexisme et d'être finalement toxique pour certains employés. À ces accusations, Bobby Kotick, le PDG du groupe, avait assuré de sa détermination à faire du studio « le lieu de travail le plus accueillant et le plus inclusif ».



Mais Bobby Kotick connaissait-il la situation avant qu'elle ne devienne publique ? Des employés l'accusent en effet d'avoir été au courant des problèmes de harcèlement sans les rapporter au conseil d'administration. Provoquant une manifestation d'employés devant le siège d'Activision Blizzard appelant au départ du dirigeant. Un événement très rare dans le milieu du jeu vidéo. L'éditeur de Call of Duty tremble sur ses bases.