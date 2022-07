Hausse des défaillances d'entreprises au premier trimestre

Le cabinet Altares a relevé une augmentation de près de50% du nombre de défaillances d'entreprises au premier trimestre par rapport à la même période de 2020. Depuis le mois de février, l'augmentation mensuelle moyenne s'établit à 45%, selon l'étude. Les taux de liquidation sont similaires à ceux de 2019 dans plusieurs catégories : les petites entreprises et celles qui se sont créées récemment.



Dans les secteurs de la restauration et du commerce de détail, les défaillances ont été multiplié par deux. Les défaillances d'entreprises dans la construction ont augmenté de 24%, et de 13% pour celles œuvrant dans le gros œuvre. Il n'y a guère que dans l'immobilier où les défaillances sont en recul d'une année sur l'autre (-1%).