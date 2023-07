Hausse des prix spectaculaire pour les fruits et légumes

En raison de cette inflation, suivre les recommandations du Plan national nutrition santé (PNNS), qui préconise la consommation de 5 fruits et légumes par jour et par personne, devient de plus en plus onéreux. Une famille composée de 2 adultes et 2 enfants doit débourser entre 134 et 241 euros par mois, soit entre 10% et 18% d'un SMIC net mensuel. Cependant, même en se limitant aux 5 fruits et légumes les moins chers de l'été (banane, pastèque, concombre, laitue et courgette ou carotte), la facture mensuelle s'élève encore entre 65 euros (en conventionnel) et 100 euros (en bio) pour cette famille.



Sur une période de dix ans depuis 2013, l'augmentation des prix est qualifiée de « spectaculaire » par Familles rurales. Les fruits ont vu leur prix augmenter de 43%, tandis que celui des légumes a grimpé de 73%. En comparaison, l'indice général des prix à la consommation et les prix de l'alimentation ont augmenté respectivement de 17% et 28%. C'est pourquoi l'association milite pour l'instauration d'une allocation alimentaire dédiée aux produits sains de 65 euros par mois pour les ménages les moins favorisés.