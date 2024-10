Hausse des tarifs de l'assurance habitation en 2025 : des augmentations jusqu'à 20 % annoncées

Depuis plusieurs années, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient, et leur impact se reflète sur les résultats des assureurs. En 2022, les dégâts dus aux catastrophes naturelles ont coûté 10,3 milliards d'euros, et en 2023, 6,5 milliards ont encore été enregistrés. Cette tendance est bien au-dessus des moyennes observées entre 2017 et 2021, qui étaient de 3,5 milliards d'euros par an. Les phénomènes tels que la sécheresse, les inondations, les tempêtes, et les glissements de terrain sont en constante augmentation, et la charge annuelle sur les assureurs est aujourd'hui conséquente.



Par exemple, la sécheresse représente chaque année un coût compris entre 750 millions et 1 milliard d'euros pour les compagnies d'assurance, touchant plus de 10 millions de maisons et de pavillons en France.