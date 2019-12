Hausse du Smic : 1,2% au 1er janvier, soit 15 euros par mois

Ainsi, la rémunération mensuelle touchée par un salarié l'année prochaine sera de 1 409 euros nets en moyenne, « contre 1 245 euros en 2017 ». La ministre du Travail fait valoir non seulement l'augmentation du Smic, mais aussi la hausse de la prime d'activité et la suppression d'une partie des cotisations.



C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas voulu aller au-delà de la hausse automatique due à la formule calculant l'augmentation du Smic. Pas de « coup de pouce », l'exécutif préférant miser sur la prime d'activité. « Je pense que la prime d'activité, et d'ailleurs un certain nombre de rapports l'établissent, est plus efficace que le Smic pour le pouvoir d'achat des personnes qui sont payées au niveau du Smic », a ainsi déclaré Bruno Le Maire.