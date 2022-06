Hausse inattendue de l’abonnement Canal+

Mais quelle mouche a piqué Canal+ ? Selon Les Échos, le groupe audiovisuel a commencé à prévenir certains de ses abonnés d’une hausse à venir du prix de l’abonnement. Une augmentation qui tombe au plus mauvais moment, alors que les prix de l’énergie et des produits de consommation courant flambent ! Mais l’entreprise n’a guère le choix.



L’administration fiscale a en effet prévenu le groupe Canal+ qu’il doit appliquer la TVA à 20%, comme l’ensemble de ses concurrents. Jusqu’à présent, l’entreprise ne taxait ses abonnés qu’à hauteur de 10% en raison d’une exception en cours depuis 2011. Mais c’est terminé et Canal+ n’a aucunement l’intention d’absorber cette hausse de 10 points de la TVA. Ce sont donc les abonnés qui paieront la différence, à moins qu’ils n’arrêtent leur souscription.