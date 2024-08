Hausse préoccupante des défaillances d'entreprises en France

Le secteur immobilier connaît la plus forte progression des défaillances sur un an glissant, avec une augmentation de 48%, soit 2.458 entreprises touchées en juillet 2024. Cette hausse souligne les difficultés rencontrées dans ce secteur, où les tensions sur les marchés financiers et les incertitudes économiques ont un impact direct sur la viabilité des entreprises.



Bien que le nombre de défaillances continue de croître, la Banque de France note un ralentissement de cette progression en rythme annuel. En juillet, l'augmentation sur un an était de 25,2%, en légère baisse par rapport à juin (+25,6%) et mai (+26,7%). Ce ralentissement de la progression pourrait indiquer un début de stabilisation, mais il est encore trop tôt pour le confirmer.



L'absence de hausse des saisines au service de Médiation du crédit de la Banque de France est un autre point à souligner. Ce service, qui intervient pour aider les entreprises en difficulté à trouver des solutions de financement, n'a pas constaté d'augmentation des demandes d'aide, ce qui pourrait témoigner d'une situation encore maîtrisable pour certaines entreprises.



Cependant, la persistance de cette tendance à la hausse dans tous les secteurs invite à la prudence. Si la progression ralentit, le nombre total de défaillances reste élevé, au-delà des niveaux observés avant la crise sanitaire. Les entreprises françaises, notamment dans les secteurs les plus touchés, devront faire face à une conjoncture encore incertaine dans les mois à venir, où la gestion des finances et l'accès au crédit seront des éléments déterminants pour leur survie.