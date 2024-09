Hello bank dépasse le million de clients et vise la deuxième place des banques en ligne

En accueillant un grand nombre d'anciens clients d'Orange Bank, Hello bank accélère sa croissance et ambitionne de s'imposer comme la deuxième banque en ligne en France. À l'heure actuelle, ce titre est détenu par Fortuneo, filiale du groupe Arkéa. Cependant, Hello bank compte bien la détrôner dans les années à venir, en s'appuyant sur une stratégie visant à devenir la banque principale de ses clients.



Actuellement, près de 50 % des utilisateurs de Hello bank utilisent cette dernière comme banque principale, une proportion que la banque souhaite augmenter à deux tiers d'ici à 2028. Pour y parvenir, elle mise sur une gamme élargie de produits, allant des crédits à l'épargne en passant par l'assurance, afin de répondre à tous les besoins de ses clients.



Avec un Net Promoteur Score de 57, l’un des meilleurs du marché, Hello bank bénéficie d’une forte recommandation de la part de ses utilisateurs. Cela lui permet de se différencier de ses concurrents, tout en fidélisant sa clientèle. Cette approche semble payante, puisque la banque ne privilégie pas une croissance effrénée, mais une création de valeur pour ses clients.



Face à une concurrence rude, notamment de la part de Boursorama, leader incontesté avec ses 6,5 millions de clients, Hello bank affiche des ambitions claires pour les années à venir. Son objectif est de doubler le nombre de clients qui utilisent ses services comme leur banque principale. Cela passera par l'amélioration continue de ses offres et la mise en avant de ses avantages financiers pour attirer de nouveaux utilisateurs.