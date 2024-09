Héritage : une perte colossale pour l’État selon Oxfam

Cette fiscalité avantageuse pour les plus riches conduit à une perte estimée à 160 milliards d’euros pour l’État sur les 30 prochaines années. Une somme colossale qui, selon Oxfam, pourrait être réinvestie dans des projets publics ou pour financer l’éducation des jeunes générations. Le rapport calcule que 25 milliardaires français de plus de 70 ans transmettront à eux seuls plus de 460 milliards d’euros à leurs héritiers d’ici 2054.



Oxfam plaide pour une réforme en profondeur du système actuel, dénonçant son opacité et son inefficacité . L’ONG propose plusieurs mesures pour rendre la fiscalité plus juste et transparente, en commençant par la suppression des niches fiscales inutiles et des exonérations massives qui profitent aux plus fortunés. Parmi les recommandations, Oxfam propose un barème plus progressif qui ciblerait spécifiquement les super-héritages, avec un abattement unique pour éviter les cumuls d’exonérations.