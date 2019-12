Huawei se bat pour sa « survie »

En 2020, Huawei restera sur la « liste noire » des États-Unis, a déploré Eric Xu, qui exerce actuellement la présidence tournante du groupe chinois. Dans son message du nouvel An, il prévient que l'année sera « difficile » car le gouvernement américain « continuera à combattre le développement de notre technologie de pointe ». Depuis le printemps 2019, Huawei est interdit d'utiliser des équipements et des services américains dans ses produits. Une situation d'autant plus compliquée que les appareils du constructeur utilisent les services, les applications et le système d'exploitation Android développés par Google.



Huawei a répliqué en s'appuyant sur la version open source de la plateforme, mais elle est bien moins complète que son équivalent commercial. C'est tout particulièrement dommageable en Europe et aux États-Unis, où les services de Google sont très utilisés. Cette absence a donc un impact sur les ventes : le chiffre d'affaires du groupe pour 2019 devrait s'établir à 159 milliards de dollars, ce qui représente tout de même une hausse de 18% sur un an.