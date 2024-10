Huit fournisseurs d'énergie pointés du doigt pour manque de transparence

Le secteur de l'énergie traverse une période de turbulences, marquée par des fluctuations importantes des prix et des critiques envers certains fournisseurs pour manque de clarté. Pour répondre à cette situation, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a mis en place, le 11 juillet dernier, treize « lignes directrices ». Celles-ci ont pour objectif de restaurer la confiance des consommateurs en garantissant plus de transparence dans les offres commerciales des fournisseurs de gaz et d'électricité.



Ces directives couvrent des aspects essentiels comme l'estimation des mensualités, la comparaison des prix ou encore l'information sur la consommation réelle des foyers. Selon la CRE, elles doivent permettre aux consommateurs de mieux anticiper leur budget énergétique et d'éviter les mauvaises surprises sur leurs factures. L'initiative vise également à limiter les pratiques abusives, observées notamment lors de la crise énergétique de 2022-2023, où des hausses de prix soudaines et des modifications contractuelles unilatérales ont affecté de nombreux clients.



La quasi-totalité des fournisseurs d'énergie a souscrit à ces principes de transparence. La CRE a ainsi salué l'engagement de 24 fournisseurs nationaux et de plus de 50 fournisseurs locaux, représentant plus de 99 % des consommateurs résidentiels. Mais certains acteurs refusent de suivre le mouvement.