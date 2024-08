Ikea se lance dans le marché de l'occasion

Ikea, leader mondial du meuble, a pris une initiative inédite en lançant cet été une place de marché dédiée à la revente de ses propres produits d'occasion. Cette plateforme, baptisée « Ikea Preowned », est actuellement testée dans deux villes européennes, Oslo et Madrid, avec pour objectif d'étendre ce service à d'autres pays si les résultats sont concluants. Jesper Brodin, directeur général d'Ingka, la holding qui gère la majorité des magasins Ikea, a dit son enthousiasme quant à ce projet, le qualifiant de rêve de longue date.



Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large adoptée par Ikea au cours des dernières années. L'enseigne a multiplié les initiatives pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation, en mettant l'accent sur les prix attractifs et les bonnes affaires. Ikea a ainsi intensifié ses efforts numériques tout en développant un service dédié à la seconde vie des meubles. Dans ses magasins, les clients peuvent déjà revendre leurs anciens meubles Ikea, et cette nouvelle plateforme vient renforcer cette dynamique en offrant une solution en ligne, entre particuliers.



La marketplace « Ikea Preowned » se distingue par son approche innovante : les vendeurs peuvent y publier des annonces en renseignant les caractéristiques de leurs meubles, accompagnées de photos. L'intelligence artificielle du site enrichit ces annonces avec des images promotionnelles, optimisant ainsi la présentation des produits. Les acheteurs, quant à eux, récupèrent directement les articles auprès des vendeurs, sans intervention physique d'Ikea, mais avec la possibilité pour ces derniers de recevoir un bonus de 15 % s'ils choisissent un bon d'achat Ikea plutôt qu'un versement en espèces.