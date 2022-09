Il n'y aura pas de fusion entre TF1 et M6

Les groupes TF1 et M6 ne convoleront pas en justes noces. En fin de semaine dernière, ils ont en effet annoncé que leur projet de fusion annoncé en mai 2021 était abandonné. La décision d'arrêter les frais est intervenue « après l’audition des parties par le collège de l’Autorité de la concurrence, les 5 et 6 septembre », expliquent Bouygues (TF1) et RTL Group (M6) dans leur communiqué. Les compromis proposés n'ont pas rassuré tous ceux qui craignaient une trop grande concentration dans certains secteurs économiques.



L'entité formée par les deux groupes pèsent, ou pesaient, en effet très lourd : 40% de l'audience de la télévision, 71% de la publicité audiovisuelle, 40% de la production TV… Des risques d'abus de position dominante que TF1 et M6 voulaient limiter en séparant les régies publicitaires, et en cédant des chaînes de la TNT. Ainsi, TFX et 6ter auraient dû être rachetées par le groupe Altice.