Immatriculations neuves : le mois de mai montre une légère amélioration

Dans ce contexte, tous les constructeurs automobiles ont plongé à commencer par les représentants français. Le groupe PSA a enregistré une baisse massive de 56% de ses immatriculations, tandis que Renault essuie un recul de 50,4%. Renault a d'ailleurs dévoilé la semaine dernière son plan visant à réaliser plus de 2 milliards d'euros d'économies sur trois ans, avec notamment la suppression de 4.600 postes en France. L'entreprise va aussi bénéficier d'un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euro.



La phase 2 du déconfinement, qui débute le 2 juin, assouplit un peu plus les règles pour les déplacements. Il sera plus facile pour les Français de se déplacer, ce qui devrait permettre à la filière de rebondir. Ce d'autant que le gouvernement a mis en place des mesures de soutien à la demande : bonus et primes à la conversion plus généreux, en attendant des dispositifs de plus long terme attendus dans les prochains mois.