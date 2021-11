Immobilier ancien : des prix qui ne cessent d'augmenter

En revanche, la Grande Couronne a bénéficié d'un fort engouement. Il faut y voir les conséquences du télétravail qui permettent aux salariés de déménager dans de plus grands logements tout en conservant leurs emplois. Globalement, en Ile-de-France, les maisons affichent une hausse de leurs prix de 7% sur un an, et de 2,5% pour les appartements (du jamais vu depuis 2016). En moyenne, le mètre carré dans la région s'échange à 6.840 euros, c'est 2,5% de plus par rapport au troisième trimestre 2020.



Le communiqué fait valoir qu'il existe un goût plus fort des Franciliens pour les zones « plus éloignées » en Ile-de-France. Là où les maisons coûtent moins cher. Selon l'Insee, 1,2 million de logements anciens ont été vendus en septembre 2021 sur un an, un volume qui augmente sans discontinuer depuis la fin de l'année dernière.