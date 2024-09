Incertitude politique : les PME et TPE baissent leurs investissements

Les résultats de l'enquête publiée par Bpifrance Le Lab et Rexecode révèlent un fort impact de l’incertitude politique sur l’activité des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE). Réalisée entre le 22 août et le 3 septembre, soit durant une période marquée par l'attente de la nomination du nouveau Premier ministre, l'étude dévoile que plus de la moitié des patrons interrogés (51%) estiment que le climat politique instable depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin a eu un effet négatif « fort » sur leur activité. Un tiers d’entre eux (34%) parle d’un impact « modéré ».



Cette incertitude a conduit à une baisse significative des projets d’investissements. En effet, seuls 46% des chefs d'entreprise déclarent vouloir investir dans l’année à venir, un chiffre en baisse de 4 points par rapport au trimestre précédent et de 11 points par rapport à la même période en 2023. La décision de suspendre ou d'annuler des projets est une réalité pour une part importante des dirigeants. Ainsi, 36% des patrons ont reporté leurs investissements et 20% les ont purement et simplement annulés.



Le solde entre ceux qui souhaitent augmenter leurs investissements et ceux qui prévoient de les réduire est également en net recul, atteignant -15, soit un plus bas historique en dehors de l’année 2020, marquée par la crise sanitaire. L’incertitude affecte aussi les embauches, avec 28% des entreprises qui ont reporté leurs projets de recrutement et 21% qui les ont annulés.