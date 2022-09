Inflation : taux record de 10% en un an dans la zone euro

Août 2022, les 19 pays qui partagent la monnaie européenne faisaient afficher un taux d'inflation de 9,1%, chiffre déjà record depuis 1997. À cause de la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie, additionnée à la crise en Ukraine, l'inflation affiche aujourd'hui un taux de 10% en un an.



La France affiche cependant le taux le plus bas à 5,6%, contrairement à l'Allemagne est à 10,9%. Le gouvernement français ayant limité la hausse des prix de l'énergie, le taux d'inflation est réduit. Mais ce sont les pays de l'est qui sont les moins bien lotis, fortement impactés par la crise en Ukraine. L'Estonie affiche 24,2%, la Lituanie 22,5% et la Lettonie 22,4%.