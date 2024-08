Inflation : elle tombe sous la barre des 2% en août 2024

Le secteur de l'énergie a joué un rôle central dans cette évolution. En effet, les prix de l'électricité, qui avaient fortement augmenté en août 2023, ont montré une nette décélération en août 2024 avec une hausse des prix de seulement 0,5 % sur un an. Cette situation s'explique en partie par un effet de base : la comparaison avec des prix déjà élevés l'année précédente a contribué à réduire l'inflation apparente pour ce secteur, mais pas les prix.



Cependant, cette accalmie dans le secteur de l'énergie n'a pas été observée dans d'autres domaines de l'économie, où les prix ont continué à augmenter. Les services, en particulier, ont enregistré une hausse des prix de 3,1 % sur un an en août 2024. Les secteurs de l'hébergement et du transport, fortement influencés par la saison touristique estivale et les Jeux Olympiques de Paris ont vu leurs prix augmenter selon l’Insee. De plus, la hausse des coûts salariaux et des matières premières a également contribué à l'inflation dans ces secteurs.