Inflation en avril 2023 : la France face à une hausse des prix de 5,9%

La progression de l'inflation en avril 2023 est principalement attribuable à la hausse des coûts de l'énergie et des services. La baisse des prix des produits pétroliers sur un an est moins marquée que celle du mois précédent, et les prix du gaz et des produits pétroliers affichent une légère diminution sur un mois. Ainsi, le secteur de l'énergie enregistre une augmentation de 7,0% sur un an, contribuant de manière significative à l'inflation globale.



Les services connaissent également une augmentation de 3,2% sur un an. Cette hausse est en partie expliquée par le rebond des coûts des services de transport et l'accélération des prix des "autres services". Les ménages doivent donc ajuster leurs dépenses pour faire face à ces augmentations.