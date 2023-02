Inflation : un mois de mars « rouge » attend les consommateurs

Un mois de mars « rouge » pour les consommateurs ? C'est la prévision de plusieurs analystes qui examinent la manière dont les négociations annuelles sur les prix se déroulent entre la grande distribution et les industriels. Et il se trouve que ces derniers exigent des hausses de prix très élevées, de l'ordre de 40% en moyenne ! Si les enseignes obtempéraient, elles n'auraient pas d'autre choix que de relever les étiquettes. Ces négociations s'achèvent fin février, d'où ce « mars rouge » tant redouté.



Sur l'ensemble de l'année, les consommateurs ne sont pas au bout de leur peine. Car selon le cabinet NielsenIQ et le magazine 60 Millions de consommateurs, la hausse des prix sur les produits de grande consommation a été de 11,4% fin janvier. L'Insee a prévu davantage : 13,2% pour l'alimentation ! Dans ce contexte, on comprend l'obstination du gouvernement pour mettre en place un panier anti-inflation dès le mois prochain.