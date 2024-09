Intel freine ses projets en Europe

L’entreprise investira également 100 milliards de dollars dans ce projet d'envergure aux États-Unis. Ces investissements colossaux s’inscrivent dans une stratégie visant à rattraper le retard d’Intel sur ses concurrents, en particulier sur le marché des puces destinées à l’intelligence artificielle. Contrairement à des entreprises comme Nvidia, Intel conçoit et produit ses propres puces, ce qui le place dans une position unique dans cette industrie.



Bien que ses projets américains avancent, Intel continue de traverser une période difficile. Sous la direction de Pat Gelsinger, qui a pris les rênes de l’entreprise en 2021, la firme tente de se repositionner sur le marché. La division fonderie, qui produit des semi-conducteurs pour d’autres entreprises, a récemment enregistré plusieurs milliards de dollars de pertes. Pour répondre à ces défis, Intel a décidé de faire de cette activité une filiale indépendante. Cette initiative permettrait à terme d'attirer de nouveaux investisseurs et de renforcer cette branche de production, qui est cruciale pour l'avenir de l'entreprise.



Malgré ces difficultés, Intel ne renonce pas à ses ambitions industrielles. En témoignent les récents partenariats signés avec Amazon Web Services (AWS) et le ministère américain de la Défense. Ce dernier contrat, portant sur des puces ultra-sécurisées, pourrait rapporter à Intel jusqu’à 3 milliards de dollars.



Toutefois, les problèmes internes ne sont pas à sous-estimer. Cet été, Intel a annoncé une réduction de 15 % de ses effectifs, soit environ 18.000 licenciements, afin de réduire ses dépenses de 10 milliards de dollars. La société espère ainsi s’adapter aux nouveaux défis du marché et améliorer sa compétitivité à long terme.