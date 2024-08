Italie : Giorgia Meloni double l'impôt sur les revenus des super-riches

Le gouvernement de Giorgia Meloni a adopté un décret doublant l'impôt forfaitaire sur les revenus engendrés à l'étranger pour les super-riches qui transfèrent leur résidence fiscale en Italie. Désormais, cet impôt passera de 100.000 euros à 200.000 euros par an.



Ce régime fiscal, introduit en 2017, a été conçu pour attirer les milliardaires vivant à l'étranger et stimuler ainsi les mouvements de capitaux vers l'Italie. Valable pendant quinze ans, ce dispositif peut également être étendu aux membres de la famille avec un impôt annuel de 25.000 euros. La nouvelle mesure concerne uniquement les nouveaux résidents fiscaux, épargnant ceux déjà installés en Italie.



Selon le ministère de l'Économie, à ce jour, 1.186 super-riches ont profité de ce régime pour transférer leur résidence fiscale en Italie depuis son instauration. Cependant, le montant des investissements réalisés par ces individus reste difficile à évaluer, comme l'a expliqué le ministre de l'Économie et des Finances, Giancarlo Giorgetti, lors d'une conférence de presse.



L'ajustement de ce régime fiscal intervient dans un contexte où l'Italie, lourdement endettée et confrontée à une hausse de ses déficits, doit préparer son budget pour 2025. Giancarlo Giorgetti a souligné que cette augmentation de l'impôt forfaitaire vise à éviter une course entre les pays pour offrir des situations fiscales trop avantageuses. « Nous sommes opposés au lancement d’une course visant à créer des situations fiscales favorables pour les personnes et les entreprises », a déclaré le ministre, ajoutant que des pays comme l'Italie, avec des marges de manœuvre fiscales limitées, risqueraient de perdre dans une telle compétition.