Japon : la pénurie de pommes de terre oblige McDonald's à rationner les frites

Il s'agit pour McDonald's de permettre à tous les consommateurs d'avoir l'opportunité de commander des frites dans ses restaurants, en dépit de la difficulté à maintenir un approvisionnement stable. Le Japon s'apprête à fermer ses écoles et ses entreprises pour les vacances de fin d'année, un moment où les familles apprécient de se retrouver dans les restaurants.



Ces événements climatiques qui ont touché le Canada ne concernent d'ailleurs pas que les pommes de terre. Le pays, plus gros exportateur de graines de moutarde, provoque aussi des difficultés pour les fabricants de la sauce qui ne parviennent pas à se fournir suffisamment en matière première. Ce qui provoquera une pénurie et une hausse des prix.