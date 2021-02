Jeff Bezos quitte la tête d’Amazon et annonce son successeur

Des fondateurs historiques des GAFAM à la tête de leur entreprise, il ne restait plus que lui et Mark Zuckerberg. Ce dernier se retrouvera donc tout seul : Jeff Bezos, 57 ans, a annoncé mardi 2 février 2021 à l’occasion de la publication des résultats du groupe Amazon qu’il allait quitter son poste de directeur général. La passation de pouvoir se tiendra dans le courant du troisième trimestre 2021.



En pleine croissance, avec un bénéfice net de 7,2 milliards de dollars au dernier trimestre 2020, soit deux fois plus qu’en 2019, Amazon se porte bien. La décision de Jeff Bezos n’est donc pas liée à des difficultés mais bien à la volonté de mettre en avant un autre personnage-clé de la réussite du groupe.



D’autant plus que s’il quitte le poste de directeur général, le fondateur d’Amazon ne va pas prendre sa retraite : il deviendra président exécutif d’Amazon et se concentrera sur d’autres projets. Un peu à l’instar de ce qu’avaient fait Sergueï Brin et Larry Page lorsqu’ils ont quitté la direction d’Alphabet pour la laisser à Sundar Pichai.