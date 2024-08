Jeux olympiques de Paris 2024 : un record d'audience historique pour les médias français

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont marqué un tournant pour les médias français. Selon Médiamétrie, 60 millions de Français ont suivi les compétitions sur France Télévisions, représentant environ 88% de la population totale. En moyenne, chaque Français a passé 20 heures devant son écran, un chiffre jamais atteint auparavant. Stéphane Sitbon-Gomez, numéro 2 de France TV, a souligné la singularité de ces jeux : « C’est inédit, et cela montre l’attachement des Français aux valeurs olympiques. »



Les moments forts des jeux ont été largement partagés par les téléspectateurs. Le nageur Léon Marchand a particulièrement captivé les foules, avec 14,5 millions de spectateurs lors de sa quatrième médaille d'or le 2 août et 13,5 millions pour son doublé le 31 juillet. La victoire de l’équipe de judo française, emmenée par Teddy Riner, a également rassemblé 13 millions de téléspectateurs le 3 août.



Outre les exploits sportifs, la retransmission des événements a bénéficié d'une réalisation soignée, offrant des images inédites de Paris. « Ces jeux marquent un tournant dans la manière de filmer le sport », a affirmé Stéphane Sitbon-Gomez, exprimant de grands espoirs pour les Jeux paralympiques à venir.



Les plateformes numériques et les radios ont également surfé sur la vague olympique. Franceinfo, la chaîne d’information de Radio France, a enregistré un « record de visites » avec 289 millions de connexions sur son site et son application en juillet, en grande partie grâce à la couverture des JO. RMC, autre radio officielle des JO, a pour sa part comptabilisé 19,2 millions d’écoutes en direct, en hausse de 60% par rapport aux Jeux de Tokyo en 2021.