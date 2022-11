Joe Biden plaide pour une taxe sur les « profits de guerre » des compagnies pétrolières

La Maison Blanche a fait ses comptes : les grandes compagnies pétrolières mondiales (ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips et TotalEnergies) ont engrangé au troisième trimestre plus de 100 milliards de dollars de bénéfices. Des profits réalisés grâce à la guerre en Ukraine, a accusé Joe Biden dans une déclaration virulente. « Il est temps pour ces sociétés de cesser de tirer profit de la guerre et de prendre leurs responsabilités dans ce pays », a asséné le président américain.



« Le peuple américain jugera qui est de leur côté et qui ne pense qu’à ses bénéfices », a-t-il ajouté. Les bénéfices réalisés par les compagnies pétrolières sont reversés aux actionnaires et servent à payer les dirigeants, alors que les prix dans les stations-services demeurent très élevés, accuse Joe Biden. Si ces entreprises ne baissent pas leurs prix, alors « elles paieront une taxe plus élevée sur les bénéfices excessifs ».