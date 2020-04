Journée euphorique sur les places financières

Les investisseurs ont surtout salué le changement dans le ton des autorités sanitaires et les espoirs de sortie de confinement. Car à l'heure actuelle, l'épidémie est loin d'être endiguée et les prévisions économiques de la sortie de crise sont particulièrement sombres. Il est probable que les marchés financiers trébuchent de nouveau dans les prochains jours.



Malgré tout, les valeurs les plus en pointe sont aussi celles qui souffrent le plus de la situation. À Paris, Natixis a pris 14,3%, Airbus 8,1%, Safran 6,9%, le groupe PSA rebondit de 8%, Valeo de 10%, Faurecia de 11%, Michelin de 6,2%. Renault signe même la meilleure performance de la séance, avec une hausse de 14,2%. En ce qui concerne le pétrole, le baril de Bret a encore perdu 3,46% à 32,96 dollars. Le WTI laissait 4,73%, à 27 dollars le baril.