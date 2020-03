Jusqu'à 2 000 postes supprimés chez KLM

Dans l'hypothèse la plus sombre, l'ensemble du secteur aérien subira une perte de 19% de ses revenus. C'est l'équivalent du manque à gagner enregistré pendant la crise financière de 2008. Pour ce qui concerne KLM, la compagnie avait prévu après la suspension des dessertes en Chine et en Italie une baisse de 20% de ses vols en mars, puis de 30% au mois d'avril. Le coût estimé des pertes pour Air France-KLM se situe entre 150 et 200 millions d'euros en avril.



Pour expliquer cette coupe massive dans les effectifs de KLM, Pieter Elbers met en avant le fait que « beaucoup de choses se sont passées au cours des derniers jours ». Et rien ne dit que des mesures complémentaires ne vont pas se mettre en place rapidement, en France et ailleurs, ce qui réduira encore plus l'activité de la compagnie aérienne.