Jusqu'à 2.300 suppressions de postes chez Michelin

Sur un marché mondial du pneumatique très concurrentiel sous la pression des produits à bas coût, Michelin a annoncé ce mercredi 6 janvier un « plan de compétitivité » qui fait grincer des dents. L'entreprise devrait en effet dévoiler des résultats positifs pour 2020 et a distribué 360 millions d'euros à ses actionnaires l'an dernier… Néanmoins, le groupe entend supprimer jusqu'à 2.300 postes sur trois ans en France. Michelin emploie 21.000 salariés dans l'Hexagone, et gère 15 sites industriels. L'entreprise compte gagner jusqu'à 5 % de productivité par an avec ce nouveau plan.



Florent Menegaux, le président de Michelin, assure dans le communiqué qu'il n'y aura ni fermeture d'usine, ni départs contraints : « Nous anticipons environ 60% de mesures de préretraites et 40% de départs volontaires, dans le cadre de ruptures conventionnelles collectives (RCC) ». En revanche, tous les sites français seront touchés par ces suppressions de postes. Néanmoins, « Michelin s'engage à recréer autant d'emplois qu'il y en aura de supprimés ». Les départs site par site seront connus dès que les négociations autour de l'accord cadre de trois ans seront terminées avec les syndicats.