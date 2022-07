Just Eat veut supprimer 350 postes de livreurs en France

De fait, Just Eat a l'intention de fermer dans 26 des 27 villes où la société exerce son activité avec ses propres livreurs. Seul Paris restera couverte avec des livreurs qui sont des salariés permanents. Pour les autres villes, Just Eat recherche d'autres solutions. Pour expliquer ce retournement, l'entreprise met aussi en avant son modèle de croissance « durable et rentable » face à une concurrence qui use et abuse des auto-entrepreneurs.



Malgré tout, avec cette baisse de la voilure, Just Eat va revenir aux pratiques classiques de ce secteur. Le groupe indique que ce plan n'est qu'une « intention » à l'heure actuelle et tout dépendra des discussions avec les comités d'entreprise et les syndicats. La CGT a déjà confirmé son hostilité.