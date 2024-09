Krys : un acteur clé de l'optique en France, entre innovation et proximité

Un réseau d'opticiens au service de la santé visuelle

Les services proposés par Krys

Une large gamme de produits pour répondre à des besoins diversifiés

L'innovation au cœur de la stratégie de Krys

Un engagement fort pour le développement durable

Un modèle coopératif au cœur de la réussite

Avec plus de 1 000 magasins répartis sur l’ensemble du territoire français, l’ opticien Krys , fournisseur et fabricant de lunettes qui portent sa signature, propose une approche locale. Celle-ci lui permet de garantir une qualité homogène dans son offre de services via son site de production localisé dans la commune de Bazainville. Ses verres ne sont donc pas issus d’une exportation, mais ils sont le résultat d’une fabrication française.Par ailleurs, forte d’un réseau développé sous forme de coopérative et membre du groupe Krys, l’enseigne a mis en place un système bien structuré. Il offre la possibilité à chaque opticien de répondre aux exigences de la zone géographique dans laquelle il se trouve. En plus de ça, chaque opticien Krys bénéficie de la réputation que procure une grande enseigne nationale. Ce mode de fonctionnement permet de placer la santé visuelle des Français au cœur des préoccupations du groupe, avec une offre complète d'examens de la vue et de conseils personnalisés.Chez Krys, la qualité, la proximité, l'expertise optique et le service client priment. Ces valeurs se reflètent dans chaque interaction, les différents conseils prodigués et l’ensemble des articles proposés. L’enseigne ne se contente pas de vendre des lunettes. Elle est impliquée en matière de santé visuelle et de responsabilité sociale. Cela se traduit par des initiatives visant à sensibiliser le public aux problèmes de vision et à promouvoir des pratiques responsables et durables dans l'industrie de l'optique.Chez Krys, l'examen de la vue est bien plus qu'un simple test. Les opticiens emploient du matériel moderne pour réaliser des examens complets. Ils servent à vérifier votre acuité visuelle, à mesurer la pression intraoculaire ou à évaluer la santé de votre rétine. En outre, votre parcours client est facilité, car vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en ligne.Les opticiens s’assurent de comprendre vos besoins visuels et esthétiques pour vous aider à choisir les montures et les verres qui vous conviennent. Peu importe votre besoin en verres progressifs, lunettes de soleil ou lentilles de contact, vous obtenez des conseils personnalisés. Vous pouvez essayer gratuitement les montures, tester leur confort et leur esthétique avant de faire votre choix. Elles sont couvertes par une garantie donnant accès à des réparations et des entretiens gratuits. Ces paires de lunettes sont prises en charge par l’Assurance maladie, sur ordonnance médicale.La marque sait comment faire plaisir à sa clientèle avec des promotions régulières sur ses montures, verres et packs de lentilles. Elle propose des opérations commerciales spécifiques, comme des remboursements ou des ventes privées.Krys propose une gamme variée d’articles adaptée aux attentes de tous les publics. L’entreprise met également en avant sa capacité à proposer des solutions optiques sur-mesure, avec des verres de haute technologie, aux personnes de tous les âges :• lunettes de vue ;• lunettes de soleil ;• lentilles de contact ;• verres progressifs et spécifiques.Pour maintenir sa position sur le marché, l’entreprise mise sur l’innovation. Cela se traduit par l'utilisation de nouvelles technologies dans la conception des verres et des montures. Elle concerne aussi l’implication dans la recherche scientifique et la mise en place de services digitaux, comme la prise de rendez-vous en ligne ou l’essai virtuel de vos lunettes.Cette démarche novatrice ne s’arrête pas aux verres, puisque vous avez la possibilité de personnaliser vos lunettes. Que vous préfériez le titane léger, l’acétate coloré ou des montures en bois, vous n’avez qu’à demander. Si vous souffrez de troubles de la vision, une consultation chez un opticien qui comprend vos besoins spécifiques est recommandée.Conscient des enjeux environnementaux, le groupe Krys est engagé dans une démarche écoresponsable. L’entreprise a mis en place plusieurs initiatives pour diminuer l’impact écologique de son activité, notamment le recyclage des lunettes usagées. Elle propose également des montures issues de matériaux recyclés et biosourcés.Cet engagement pour la durabilité permet à la marque de répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus sensibilisée à ces questions. Ainsi, vous pouvez acquérir un cadre de lunettes au design attrayant et qui vous sied, tout en contribuant à la protection de l’environnement. C’est le cas, par exemple, de la collection de lunettes mise en place par la collaboration avec Levi’s, qui utilise des produits recyclés et biosourcés pour donner une nouvelle vie aux déchets plastiques.Le groupe Krys est une institution imposante dans le monde de l’optique en France. L’avis de chaque opticien ou prestataire compte, puisque c’est lui qui échange avec la population cible, cerne au mieux ses attentes et peut les faire remonter auprès de la hiérarchie. Celle-ci se charge de les analyser afin de présenter une meilleure offre de services. Les opticiens Krys bénéficient d’une grande autonomie de gestion avec les avantages réglementaires de la maison mère. Ce modèle coopératif permet de mutualiser les achats et les négociations, pour distribuer des produits de qualité optimale à des coûts compétitifs.En combinant innovation, proximité et responsabilité, Krys s’impose comme une marque incontournable dans l’univers de l'optique. À travers son réseau et ses engagements, elle continue de jouer un rôle majeur dans la santé visuelle des Français tout en anticipant les défis de demain.