L’Allemagne en récession en 2020

Le Comité des sages, cinq experts qui conseillent la chancelière allemande Angela Merkel, ont dévoilé le 30 mars 2020 leurs estimations concernant la croissance de l’Allemagne pour 2020 et 2021. La crise économique n’épargnera pas Berlin, comme elle n’épargnera pas la France. Quel que soit le scénario étudié, l’Allemagne devrait bien rentrer en récession en 2020 avant une reprise plus ou moins lente en 2021. Des estimations conformes à ce qu’attendent les principales institutions mondiales comme le FMI, la BCE ou l’OCDE.



Trois scénarios ont été proposés par le Comité des sages. Le plus optimiste prévoit une sortie de crise somme toute rapide et une stabilisation de l’économie durant l’été 2020. Dans ce cas, et c’est le scénario privilégié en cette fin de mois de mars 2020, l’Allemagne connaîtrait une récession de 2,8% en 2020 avant un rebond de 3,7% de son PIB en 2021.