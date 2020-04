L'Allemagne va enregistrer la pire récession de son histoire récente

« Nous allons vivre la pire récession de l'histoire de la République allemande », a annoncé Peter Altmaier, le ministre de l'Économie. Le PIB devrait se contracter de 6,3% en 2020, du jamais vu depuis le début de la mesure en 1970. Cette estimation se base sur un relèvement progressif et modéré des restrictions de confinement outre Rhin. « Après dix ans de croissance, les conséquences de la pandémie plongent notre économie dans une récession, et posent un grand défi économique et politique », a précisé le ministre. Le deuxième trimestre sera le plus mauvais, avec un PIB en chute de 10%. Pour la fin de l'année, le pays espère une relance de l'activité. Pour 2021, le rebond attendu pourrait permettre à l'Allemagne d'enregistrer une croissance de 5,2%.



Les exportations, sur lesquelles l'Allemagne s'est toujours appuyée, vont fortement reculer : l'estimation est d'une baisse de 11,6% pour l'industrie exportatrice (mais elle enregistrera un rebond de 7,6% l'année prochaine). Quant aux importations, elles se réduiront de 8,2% en 2020, puis augmenteront de 6,5% en 2021. Quant au marché du travail, il sera lui aussi mis sous pression : le chômage atteindra ainsi 5,8% cette année… Un chiffre qui ferait rêver en France en temps normal et encore plus aujourd'hui.