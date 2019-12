L'Argentine en défaut de paiement virtuel

Le chef de l'État a expliqué que l'Argentine avait besoin que les dollars entrent à nouveau dans l'économie, et que ces dollars fassent partie des réserves de l'État, sinon « il est impossible d'envisager de faire face aux obligations qu'a contractées le pays ». C'est le cas aujourd'hui avec ce défaut virtuel sur une dette de 9 milliards de dollars.



Samedi dernier, le Congrès a voté une loi relevant la fiscalité sur les classes moyennes et supérieures, tout en mettant en place des prestations sociales pour les ménages les plus défavorisés. Par ailleurs, les dépenses et les achats en devises étrangères sont taxés à hauteur de 30%. Des mesures en lien avec l'inclinaison politique du nouveau président de gauche, alors que son prédécesseur était un libéral. En 2019, l'Argentine a subi une inflation de 55% et une baisse de son PIB de 3,1%.