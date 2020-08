L'Autorité de la concurrence interdit l'acquisition d'un hypermarché

Au terme d'une procédure d'analyse approfondie et de la réalisation de sondages auprès des clients du Géant Casino et de l'hypermarché E.Leclerc à proximité, l'Autorité de la concurrence a estimé que cette acquisition entraînerait la création d'un duopole entre les enseignes Carrefour et E.Leclerc. L'opération présentait « des risques élevés d’atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire en hypermarchés dans l’agglomération troyenne ».



L'Autorité estime qu'une reprise du magasin Géant Casino par le magasin Leclerc génère naturellement un risque de hausse de prix (ou de moindre baisse de prix), en supprimant la concurrence existant entre ces deux magasins. De plus, les barrières réglementaires rendent très improbable l'arrivée d'un nouveau concurrent dans la région. L'Autorité a également considéré que les repreneurs n'avaient pas apporté la preuve que l'opération était susceptible d’engendrer des gains d’efficience suffisants pour contrebalancer les risques concurrentiels relevés.