L’État cible EDF avec une nouvelle taxe

La nouvelle taxe arrive à un moment critique pour EDF, qui doit faire face à plusieurs défis financiers. Le groupe est déjà confronté à la baisse des prix de l’électricité sur les marchés et à une réduction des aides pour la rénovation énergétique, ce qui pèse sur certaines de ses activités. Pour maintenir son parc nucléaire et lancer la construction de nouveaux réacteurs EPR2, EDF prévoit d’investir environ 15 milliards d’euros par an, avec l’objectif de passer à 20 milliards d'ici quelques années. Rien que pour 2024, l’énergéticien a déjà budgété 3 milliards d’euros supplémentaires pour le lancement des EPR2.



La perspective de cette nouvelle taxe soulève des craintes quant à la capacité du groupe à poursuivre ses investissements. Des choix douloureux pourraient être nécessaires, notamment sur l’entretien de ses centrales ou le financement de nouveaux projets. Pour tenter d’éviter cette taxe, EDF a proposé au gouvernement de reprendre le paiement de son dividende à l’État, une suggestion qui, pour l’heure, n’a pas convaincu.



Alors que la question de cette taxe continue d’alimenter les débats, c’est au prochain gouvernement de trancher. Le ministre de l’Économie sortant, Bruno Le Maire, a récemment insisté sur la nécessité de prendre rapidement des mesures pour générer de nouvelles recettes fiscales. Il préconise l’adoption rapide d’une loi de finances rectificative, incluant notamment la taxation des rachats d’actions et une contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens.