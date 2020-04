L'État investit 7 milliards d'euros pour soutenir Air France

L'activité d'Air France ne représente actuellement que 2 à 3% du programme normal de la compagnie aérienne d'un mois d'avril, a révélé Ben Smith, le patron du groupe dans une interview aux Echos . Le transporteur est quasiment au point mort, et le retour à la normale n'est pas prévu avec deux ans, « peut-être même un peu plus », prévient-il. Tout dépendra en fait de la réouverture des frontières, mais aussi du temps qu'il faudra pour les clients de revenir dans les avions, précise le dirigeant. Comme tant d'autres compagnies aériennes, Air France subit donc de plein fouet la crise du coronavirus, mais l'entreprise peut compter sur le soutien sans faille de l'État français.: « Nous allons apporter un soutien historique à Air France de 7 milliards. Il s'agit de 4 milliards de prêt garantis par les banques et 3 milliards de prêt d'Etat pour sauver la compagnie et les emplois », a détaillé le ministre de l'Économie. Qui précise : « Ce n'est pas un chèque en blanc. Il y a des conditions de rentabilités ». Il faut donc s'attendre à un plan d'économies chez Air France.