L'Europe et la France face à une hausse alarmante des fraudes bancaires

Le lien entre la popularité de la carte bancaire et la hausse des fraudes en France est également un facteur déterminant. En 2023, 58 % des Français utilisaient la carte bancaire comme principal moyen de paiement, particulièrement pour les achats en ligne. Or, ce type de transaction est à l’origine de 80 % des fraudes recensées en Europe, une situation qui expose davantage les pays où l’usage des cartes est prépondérant.



Face à cette recrudescence des fraudes, les institutions financières et les gouvernements européens sont appelés à réagir rapidement. En France, la Banque de France, l’OCLCTIC (Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication) et la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ont déjà pris des mesures. Parmi celles-ci, une campagne de sensibilisation nationale, la « Semaine de l'éducation financière », est prévue pour mars 2024 afin d’informer les citoyens sur les bons réflexes à adopter.



Cependant, les experts estiment que ces initiatives ne suffiront pas à enrayer complètement le phénomène. L’Europe doit renforcer la coopération entre ses pays membres pour élaborer des solutions plus robustes et efficaces. Les technologies de sécurité doivent continuer à évoluer pour contrer des techniques de fraude de plus en plus sophistiquées. La protection des consommateurs est désormais un enjeu prioritaire dans ce combat contre les fraudes à la carte bancaire, qui menace directement l'économie des pays les plus touchés.