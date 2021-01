L'Eurostar menacé d'une cessation de paiement

Et même avec cette cadence au ralenti, le taux de remplissage est réduit : les trains sont vides à 80%. Pour maintenir une activité tout en évitant de plonger complètement, Eurostar utilise les dispositifs de chômage partiel, a emprunté pour 450 millions d'euros, et fait appel à ses actionnaires à hauteur de 210 millions. Le capital de l'entreprise est détenu à 55% par la SNCF, à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec, 10% reviennent au fonds britannique Hermes Infrastructures et 5% par la SNCB belge.



Tout cela sera insuffisant : il faut désormais que les gouvernements interviennent. Bruno Le Maire a expliqué sur RTL que l'État français était prêt à aider Eurostar, tout comme il l'a fait pour Air France et pour la SNCF. C'était un souhait de Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, et du côté anglais, c'est aussi ce que veut un groupe patronal, London First, qui a exhorté le gouvernement britannique à soutenir l'entreprise.