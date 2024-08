L’Italie face à une dette record qui continue d’augmenter

L’Italie, troisième économie de la zone euro, a vu sa dette publique croître de manière continue ces dernières années, atteignant un niveau record en juin 2024 à plus de 2900 milliards d’euros. Cette augmentation de la dette, de plus de 180 milliards d’euros depuis 2022, est le résultat de multiples facteurs économiques et financiers.



Depuis l'arrivée au pouvoir de la Première ministre Giorgia Meloni, la gestion des finances publiques a été marquée par des besoins croissants des administrations publiques et une politique budgétaire confrontée à des défis structurels. L'État a dû faire face à une demande accrue de financements pour soutenir des secteurs clés de l'économie, ce qui a conduit à une augmentation des dépenses publiques. De plus, les conditions de marché, y compris les taux d'intérêt et les primes d'émission, ont contribué à l'aggravation de la dette.