L’UFC-Que Choisir dénonce la piètre fiabilité des TER en France

Au-delà des simples chiffres, l’UFC-Que Choisir souligne les conséquences directes pour les usagers : rames bondées, manque de places en heures de pointe, retards fréquents perturbant la vie professionnelle et familiale. Pour beaucoup, l’alternative à ces dysfonctionnements réside dans l’utilisation de la voiture individuelle, augmentant ainsi la pollution et les dépenses liées aux déplacements.



L’association pointe également du doigt les politiques d’indemnisation jugées insuffisantes pour les voyageurs victimes des dysfonctionnements du réseau. Dans certaines régions comme l’Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand-Est et l’Occitanie, les compensations sont souvent partielles, voire inexistantes, notamment pour les abonnés. De plus, les malus prévus pour sanctionner les opérateurs ferroviaires en cas de retards sont jugés trop faibles, ne dépassant pas 1 % de la subvention annuelle versée par les conseils régionaux. Une situation qui, selon l’UFC-Que Choisir, n’incite pas suffisamment les opérateurs à améliorer la qualité de leur service.



Face à ce constat, l’association appelle les pouvoirs publics à renforcer les sanctions et à instaurer une indemnisation systématique des usagers confrontés à des retards récurrents. Selon elle, les conseils régionaux, responsables de l’organisation des transports régionaux, doivent prendre leurs responsabilités et « mettre tout en œuvre pour réduire le recours au véhicule individuel », en améliorant la qualité du service TER.



La SNCF, de son côté, met en avant une hausse de 20 % de la fréquentation des TER entre 2019 et 2023 et précise que la qualité de service s’est améliorée au cours des huit premiers mois de 2024. Toutefois, pour l’UFC-Que Choisir, ces efforts ne suffisent pas à répondre aux attentes des voyageurs, dont la patience s’amenuise face à un service qu’ils jugent insuffisant et imprévisible.